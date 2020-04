Kriisiolukorras on suur nõudlus abivahendite ohutuks kättesaamiseks

Esialgu pilootprojektina käivitunud abivahendite kojutellimise võimalus Eesti suurimast abivahendikeskusest näitas, et nõudlus abivahendite ohutu kättesaamise vastu kriisiolukorras on suur. Seetõttu on alates nüüdsest võimalik tellida veelgi suuremat valikut igapäevaeluks vajalikke abivahendeid kulleriga otse koju.