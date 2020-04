Märtsis aeglustus Eestis hinnakasv, suurt hinnalangust pole aga oodata

Kogu maailma majandusaktiivsuse nõrgenemise tõttu langevad impordihinnad. Maailmaturul alanes märkimisväärselt nafta hind, sest koos viirushaiguse levikuga on süvenenud mure üleilmse nõudluse pärast. Peale selle on viimastel kuudel märkimisväärselt hindu langetanud tõik, et elekter on sooja ilma tõttu olnud odavam. Nii mootorikütused kui ka elekter odavnesid märtsis 5 protsenti. Imporditavate kaupade odavnemist võib hakata soodustama aga see, et tarbijad lükkavad edasi püsikauba, näiteks autode ostu.