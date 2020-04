Advokaat selgitab: mida peab tööandja eriolukorras hüvitise taotlemisel meeles pidama?

Eilsest, 6. aprillist saab esitada töötukassale taotlusi töötajate töötasu osaliseks hüvitamiseks. Hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Töötajale makstakse hüvitist 70% tema keskmisest kalendrikuu tasust ja hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot (bruto).

Tööandjad peavad arvestama, et kuigi töötukassa maksab positiivse otsuse korral hüvitise otse töötajale, on töötaja ees kohustatud isikuks ikkagi tööandja. Kriisimeetmed on kiiresti välja töötatud ning seetõttu on tööandjatel küsimusi ja segadust palju. Seetõttu tõi Reilik-Bakhoff mõned näited asjaoludest, millele peaks tööandjad esmajoones tähelepanu pöörama.

Esiteks tuleb tööandjatel jätkuvalt järgida töölepinguga kokkulepitud palgapäeva. Tööandja on kohustatud tagama, et palgapäevaks oleks töötasu välja makstud. Selleks, et vältida töötajate nõudeid (viivis, kahjunõuded jne) või isegi töölepingu erakorralist ülesütlemist kui palgapäeval töötasu välja ei maksta, tuleks sõlmida töötajatega kahepoolsed kokkulepped, et palgapäev on alates aprillist või maist 2020 näiteks 20. kuupäev, mitte enam 5. kuupäev. Minimaalselt peaks töötajaid vähemalt teavitama, kui töötasu välja maksmine hilineb. Töötajatel, kellel on kriitiline vajadus töötasu konkreetsel päeval kätte saada (nt kodulaenu maksepäev vms), peaks sellest tööandjat eraldi teavitama, et koos lahendus leida.

Jaanika Reilik-Bakhoff FOTO: Advokaadibüroo LMP

Teiseks on tööandjal kohustus arvestada töötasu vastavalt töölepingule ja töölepingu seadusele (TLS), sh ka valitsuse määrusele «Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord». Tööandja kohustuseks on välja arvutada, kui palju peaks töötaja töötasu saama konkreetsel kuul – ka siis, kui tööandja taotleb töötukassalt töötasu hüvitist. Kui töötasu konkreetse kuu kohta on välja arvutatud, siis tuleks tööandjal välja arvutada ka töötukassa poolt töötajale makstava hüvitise suurus ja seejärel kanda töötajale välja see vahe, mis jääb Töötukassa poolt hüvitamata. Vastavalt töötukassa meetmele ei tohi see olla vähem kui 150,00 eurot.

Tuleb meeles pidada, et näiteks TLS § 35 tuleneva keskmise töötasu maksmise korral peab tööandja lähtuma valitsuse määrusest «Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord», mis sätestab, et keskmine töötasu arvutatakse eelnenud kuue kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasust. Töötukassa aga arvestab hüvitist viimase 12 kuu töötasu andmete kohaselt. Kuna arvutuskäik on seega erinev, saavad ka välja makstava hüvitise ja tegeliku töötasu suurused olla erinevad.