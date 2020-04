Galerii ⟩ Startis uus kontaktivaba ostlemise teenus

Esialgu startis teenus just pealinnas ning lisaks Viimsi ja Maardu Maxima poodides, ent Barbora eesmärk on laiendada teenust kokku 17 Eesti linna, kus on Maxima kauplused. Järgmised linnad peaks teenuse võrgustikku liidetama tuleva nädala-kahe jooksul.