Omniva üleskutse: tellige pakid automaati, mitte postkontorisse

Eriolukorra tõttu on hetkel suletud mitmed postkontorid ja seetõttu on avatud postkontorites tavapärasest rohkem kliendikülastusi. «Võimalusel palume postkontori asemel tellida oma pakid pakiautomaati,» ütles Omniva operatsioonide juht Kristi Unt.

«Pakiautomaadi eelistuste lisamine võtab aega paar minutit, aga säästab teid olukordadest, kus paki kättesaamine on raskendatud. Lisaks võimaldab see klientidel määrata viis eelistust, mis tähendab, et ka juhul kui ühte pakiautomaati enam pakke ei mahu, siis saame selle suunata järgmisesse sobivasse pakiautomaati,» lisas Unt.

Pakiautomaadid on kättesaadavad kellaajast ja nädalapäevast sõltumata. Kõik Omniva pakiautomaatidest asub õues, kus inimesi on vähem ja nakatumise risk on madalam. Pakiautomaatide puutetundlikke ekraane puhastatakse regulaarselt, kuid automaati saab kasutada ka ilma ühiskasutatavate pindadega füüsiliselt kokku puutuma: Omniva pakiautomaadi ekraan toimib ka kinnastega ning kauba eest tasumisel on kõikides automaatides võimalik kasutada kontaktivaba viipemakset.