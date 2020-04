Burger Kingi restoranide avamine lükkub edasi

Tallink Grupp kinnitas pressiteate vahendusel, et ehitus ja ettevalmistused on tänagi täies hoos, kuid avamist ei toimu enne, kui koroonaviiruse eriolukord on lõppenud.

«Jah, me kõik olime avamiste ootuses juba ärevil ja lootusrikkad, kuid kõige tähtsam praegu on siiski meie kõigi tervis, heaolu ja turvalisus. Burger King teeb juba täna kriisijärgseid plaane tagamaks, et kui restoranid avatakse, saaksime me klientidele lubada, et meie juures on ohutu ja turvaline,» kommenteeris Tallink Grupi kaldakaubanduse juht Katre Kõvask.