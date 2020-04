Lugeja küsib: miks on Prismades pooled iseteeninduskassad suletud?

Rull kinnitas, et kõikides Prismades on suletud iseteeninduskassad üle ühe. «Niimoodi tagame, et iseteeninduskassasid kasutavad kliendid ei satuks üksteisele lähemale kui 2 meetrit. Kassadele on paigaldatud ka vastavad infosildid,» täpsustas ta.

Prismades, mis on avatud 24/7, töötavad iseteeninduskassad turvakaalutlustel vahemikus 08:00 – 23:00. Mis on aga täpsemalt need turvakaalutlused, seda Rull avalikult öelda ei tahtnud. «Turvakaalutluste üks osa selles seisnebki, et neist avalikult detailselt ei räägita. Vastasel juhul pole need abinõud peagi enam turvalised,» sõnas ta.