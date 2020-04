Galerii ⟩ Näomaskid on liigagi kuum kaup

Maske oli veel alles erinevates Apothekade esindustes. Neid sai osta eraldi või kümnestes pakkides, ent üle kümne ühele isikule korraga ei müüdudki. Kristiine Apotheka müüja sõnul nende poodi maskidest küll päris tühjaks ei ostetud, ent üle kolmandiku toodutest on siiski juba läbi müüdud. Varud ulatuvad veel kindlasti homsesse, kas ka kaugemale on kahtlane. Apothekadele praegu maske tarninud Magnumi kommunikatsioonijuhi Karina Loi sõnul peaks uus partii jõudma kas selle nädala lõpus või uue alguses. Maske müüakse soovijatele otse kassast, müügisaalist neid ise ei saa võtta.

Benu pressiesindaja sõnul olid maskid peaaegu kõigist nende esindustest õhtuks välja müüdud, kuigi hommikul neid tõesti tuli. Kui, siis ainult mõnes väiksemas maakonnaapteegis võis neid veel teoreetiliselt olla, kuigi täit ülevaadet polnud vestluse hetkel ka ketil endal. Kindla maskisoovi korral peaks huviline vastavasse esindusse esmalt ette helistama ja hetkeolukorra kohta pärima.

Seda kinnitas ka Euroapteegi turundusjuht Andres Reimand, kes nentis, et neil on sama olukord. Euroapteegid olid muidu ainukesed, kus maskid olid letis, kohe kassade kõrval ja eksponeeritud koos hinnasildiga. Võimalik oli osta nii tüki- kui pakikaupa, kuid ka neil olid varud juba otsa lõppemas. Näiteks Rocca Al Mare esinduse teenindaja sõnas, et maskid on otsas ja ega klienditeenindajad ei teadvatki, kuna juurde tuleb. Kui üks hetk keegi kastiga sisse potsatab, siis saab taas müüa. Kaubamaja Euroapteeki oli samas just jõudnud nii värske partii, et tänavaklaasidel olid veel kirjad, et maske pole.

Reimand omalt poolt kinnitas, et Euroapteekidesse tulevad maskid nende oma varustusliini pidi. Sedapuhku tulid nad Leedust ehk erineva tarne kaudu, kui said hulgimüügifirmad Magnum (tarnib Apothekadele) ja Tamro Eesti (tarnib Benule), kes said kaitsemaskid ettevõttelt Semetron. Tarnekindlust Reimandi sõnul lähiajal oodata ei ole – lähipäevil tuleb neil Leedust veel üks partii, aga peale seda peab jooksvalt vaatama, kust ja milliste tarneprognoosidega saab.

Nõudlus suurem kui võimalused

Küsimuse peale, kas maske tuli siis niivõrd vähe, vastati Benu pressiosakonnast, et nõudlus on hetkel lihtsalt suurem, kui on võimalik korraga pakkuda. Kuna maske ei olnud vahepeal üldse saada, siis uudis nende taaskordsest liikumisest olevat suured inimhulgad poodidesse toonud. Sama kinnitas ka Südameapteegi turundus- ja kommunikatsioonijuht Merle Väli, kes mainis, et maskide korrakski saadavale tulek tekitas teatava ostupaanika.

Ülemiste Südameapteegis oli näiteks õhtu kella kuueks alles veel täpselt kolm suurt (50tk) pakki näomaske, mida müüdi samuti ainult leti tagant. Ülemiste klienditeenindaja ütles, et neil ei jõutud pakke lahtigi teha ning seetõttu müüdi Ülemistes maske õhtuni pakikaupa. Enamustes teistes Tallinna kesklinna Südameapteekides, kust olevat müüdud ka tükikaupa, olid maskid otsas, kaasa arvatud 24/7 lahti olevas Tõnismäe valveapteegis.

0,7 eurot on keskmine tükihind, variatsioone võib aga esineda

Valdavalt olid maskide hinnad igal pool 0,7 eurot tükk ja 35 eurot viiekümnese paki eest (Apothekades 7 eurot kümnese eest). Benu, Euroapteegi ja hulgimüüja Magnumi esindajad tunnistasid aga kõik, et proviisorapteekides panevad tootele lõpphinna kohalikud proviisorid. Seetõttu on ka võimalik, et hinnad esinduseti kõiguvad (erandiks Südameapteek, kus pidi kõikides esindustes sama hinna garantii olema). Euroapteegi esindaja Reimand täpsustas, et 0,7 eur/tk on soovituslik, mitte kohustuslik jaehind, mida võiksid aga võimalikult paljud järgida puhtalt seepärast, et mitte paanikat tekitada ja vältida olukorda, kus inimesed jooksevad apteekide vahet odavamate hindade järgi. Lisaks ütles Reimand, et kuigi maskid on loomulikult letihinnas kordades kallimaks läinud (enne kriisi oli tükihind alla kümne sendi), siis antud oludes müüakse maske omahinna piiril.