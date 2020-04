Tarbimine eriolukorras: toidukaupade kõrval on populaarseks muutunud pusled

Astri e-keskuse tellimuste maht on viimastel nädalatel hüppeliselt kasvanud ja kõige enam on suurenenud toidu- ja lastekaupade tellimused.

Lisaks toidukaupadele on hetkel Astri e-keskuses populaarsed ka erinevad mängud ja mänguasjad. «Eesti inimestele meeldivad pusled, viimastel nädalatel on puslede müük märgatavalt kasvanud ja saanud e-keskuse üheks populaarseimaks kaubaks,» rääkis Vutt. Lisaks ostetakse palju ka käsitöökomplekte, puhastusvahendeid, loodusapteegi tooteid, hügieenitarvikud ning vabaajajalatseid.

Vuti sõnul on märtsi algusega võrreldes Astri e-keskuse ostjate arv viimastel nädalatel tõusnud ligikaudu 45%. «Märtsi müügi kogumaht on suurem möödunud aasta detsembrikuu mahust. Teatavasti on just detsember alati olnud aasta suurim ostukuu. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on veebimüügi maht tõusnud ligikaudu neli korda,» kommenteeris ta.