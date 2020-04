Puust ja punaseks ⟩ Kuidas korrektselt nutitelefoni desinfitseerida

«Telefonid on lahutamatu osa meie elust ja nende hooldamise teeb eriti oluliseks asjaolu, et me kasutame telefoni paljudes kohtades, mis ei tohiks bakteritega kokku puutuda. Me hoiame seda söögilaual, tõstame kõneks näo juurde, telefoni kasutatakse ka tualetis. Seetõttu tuleks seda hoolikalt puhastada, et eri keskkondadest pärit mustus meie söögilauale või näole ei satuks,» rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.