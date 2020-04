Lugeja küsib: kas ettevõtte juhatuse liikmed võivad firmas töötada ka töölepingu alusel?

Täpsemalt kirjutas tööinspektsioonile lugeja, kelle sõnul on ettevõttes, kus ta töötab, kahel juhatuse liikmel käsunduslepingud. Üks neist teeb ettevõtte raamatupidamist, teine tegutseb müügijuhina ning käib vahel ka ise kaupa vedamas. Küsija huvi oli, et kas nende juhatuse liikmete lepingud tuleks käsunduslepingutest ümber vormistada töölepinguteks, et neil oleks õigust töötukassa töötasu hüvitisele.

«Riigikohus on erinevates otsustes olnud seisukohal, et äriühingu juhatuse liige võib samas ettevõttes töötada ka töölepingu alusel, kuid seda ainult tingimusel, et tehtav töö ei kujuta endast juhatuse liikme funktsiooni ja kohustuste täimist. See tähendab, et juhatuse liikmel saab lisaks juhatuse liikme funktsiooni täitmisele olla ettevõttega ka töölepinguline suhe, kui ta täidab muid ülesandeid, mis ei kattu juhatuse liikme kohustustega, ehk just nii nagu küsija kirjeldab,» selgitas ta lisaks.