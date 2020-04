Eriolukorra meelespea lapsevanematele: kuidas toimida, kui ei suudeta endises mahus elatist maksta?

Elatist makstakse kolmel erineval alusel: selleks võib olla vanemate omavaheline suuline või kirjalik kokkulepe, notariaalses vormis sõlmitud kokkulepe, või kohtulahend. Alljärgnevalt kirjeldan, millised on vanema võimalused elatise vähendamiseks, vastavalt sellele, millisel alusel vanem oma lapsele elatisraha maksab.

Kõigepealt peab rääkima sellest, mis üldse annab põhjenduse elatise vähendamiseks. Kindlasti ei ole elatise vähendamine põhjendatud vaid seetõttu, et riigis on kehtestatud eriolukord. Peab olema tõendatav, et see on negatiivset mõju avaldanud vanema sissetuleku suurusele, mistõttu ei ole vanemal enam võimalik lapsele tavapärases summas elatist maksta.

Lisaks eeltoodule võib elatise vähendamine olla põhjendatud olukorras, kus vanemal on lisandunud ülalpeetavaid ja senises ulatuses elatise maksmine jätaks vanema teised lapsed majanduslikult kehvemasse olukorda kui elatist saav laps.

Kolmandaks võib elatise vähendamine olla põhjendatud ka riiklikult makstavate peretoetuste tõttu, sest toetuste arvelt on võimalik täita laste ülalpidamiskulusid. Ka võib elatise vähendamiseks olla alust olukorras, kus lapse vajadused on vähenenud (näiteks on mingil põhjusel ära langenud kulu lapse erakoolile või kallile huvialale).

Poole alampalga suuruse nõue on muutumas

Selge on see, et lapse vajaduste suurus on otseses seoses vanemate varandusliku olukorraga ja kui vanemate rahalised vahendid vähenevad, peavad paratamatult vähenema ka lapse vajadused. Praeguses olukorras, kus osade vanemate rahalised võimalused vähenevad drastiliselt, ei ole enam võimalik katta lapse (ega ka ülejäänud perekonna) vajadusi tavapärases ulatuses. Ühtemoodi tuleb vähenenud sissetulekutega kohaneda nii ühes perekonnas elades kui ka olukorras, kus vanemate kooselu on purunenud ja lahus elaval vanemal tuleb maksta elatist.

Uuema kohtupraktika valguses ei saa ka enam rääkida sellest, et kohus mõistab vanemalt igal juhul elatise välja miinimummmääras ehk poole alampalga suuruses (elatis lapsele = riiklik miinimumpalk, millest kumbki osapool kannab poole). Kui vanem, kellelt kohtumenetluses elatist nõutakse, juhib tähelepanu lapse vajaduste ülepaisutatusele, tuleb lapse nimel elatist nõudval vanemal tihti põhjendada ja tõendada riikliku miinimumpalga suuruses elatise nõude mõistlikkust.

Eelnimetatut toetab ka hiljutine RAKE uuring Eesti lapse minimaalse ülalpidamiskulu suuruse osas. Uuringu kohaselt, olenevalt uurimismeetodist, on Eestis lapse igakuine minimaalne ülalpidamiskulu 2019. aasta lõpu seisuga 344 eurot kuni 388 eurot kuus. Selgelt on nimetatud summa oluliselt väiksem 584 euro suurusest alampalgast. Uue elatise väljamõistmise korra osas on justiitsministeerium ette valmistamas ka seadusemuudatust. Nüüd aga lähemalt sellest, kuidas on võimalik vastavate asjaolude esinemisel elatist vähendada.

Elatist makstakse vastavalt vanemate omavahelisele kokkuleppele