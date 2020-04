Ekspert selgitab: millised on katuste turvanõuded

Ohutusköie kinnituspunkte peaks olema katusel piisavalt selleks, et katusel liikudes on korstnapühkijal võimalik ohutusköit edasi tõstes olla pidevalt katuse külge kinnitatud.

Kuigi ehitusnõuded otseselt lumetõkkeid ei nõua, on nende paigaldamine vajalik, sest seaduse järgi vastutab hoone omanik, et katuselt pudenev lumi või jää ei kahjustaks inimesi ega vara. Ilma lumetõketeta on aga keeruline seda kohustust täita. Seetõttu tuleb viilkatusel lumetõkked paigaldada kohtadesse, kus räästa all liiguvad igapäevaselt inimesed või pargivad autod. Hoone sissepääsude kohale võiks lisaks ehitada kaitsekatused.