Airbaltic lubab: me ei ignoreeri ühtegi klienti

Piilmann kinnitas, et olukorras, kus lend on ära jäänud, võetakse iga reisijaga ühendust e-kirja teel. Reisija saab kas oma broneeringut tasuta muuta, valida kinkekaardi algse broneeringu summas (kuhu Airbaltic lisab 20 eurot igale ühe suuna lennule), või paluda reisitasu tagasimaksmist.

Ettevõttes on Piilmanni sõnul ülikiired ajad ja seega palutakse klientidelt kannatust, kui neile ei jõuta vastata esimese 72 tunni jooksul. Samuti edastas ta, et kuna panga ülekanded nõuavad sageli mitme osapoole koostööd, võib raha tagasikandmise protsess võtta hetkel aega kuni kolm kuud.

Airbalticu kodumaa Läti tarbijakaitse esindaja Sanita Gertmane kinnitas Postimehele, et neile pole laekunud kaebusi, nagu ei maksaks Airbaltic klientidele ärajäänud lendude eest raha tagasi ja sunniks kliente eridiile tegema. Küll aga ollakse teadlikud, et ettevõte kannatab avalduste ja päringute rohkuse all ning pole seetõttu võimeline kriisile eelnenud kiirustel kõigile soovijatele vastama.