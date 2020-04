Intervjuu ⟩ «Meil on liiga palju ehituspoode ning see supp läheb aina lahjemaks»

Tellijale

Reinsoni hinnangul harjuvad inimesed aina enam mõttega, et interneti vahendusel saab nipsasjade ja väikesaadetiste kõrval sama edukalt tellida ka suuremõõtmelisi kaupu ja materjale. Ettevõttega Ehituskaup24 2019. aastal liitunud, kuid ehitusvaldkonnas juba poolteist kümnendit tegutsenud Reinson usub kindlalt, et ehituskaupade müük on tagasipöördumatult suunaga veebi poole.