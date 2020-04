Automüüja: mida tuleks kasutatud auto valimisel meeles pidada

Kevad on tavapäraselt kasutatud autode ostmise kõrgaeg ja eriolukorrast hoolimata planeeritakse paljudes peredes auto ostu ka sel aastal. Amservi kasutatud autode müügijuht Raivo Rumberg rääkis, mida tuleks targa ostu sooritamiseks meeles pidada.

Esmase taustatöö saab teha kodunt väljumata

Sarnaselt uue auto soetamisele teevad inimesed ka teise ringi autode soetamise puhul esialgse valiku sageli just internetis, mis on mõistlik ka praegust eriolukorda arvestades.

Erinevaid müügikeskondi on Eestis mitmeid ning seega soovitab Rumberg oma aja säästmiseks teha kõige esimesena selgeks, millist autot täpselt soovitakse. Niisama vaatamine ja sirvimine annab ülevaate järelturu mudelitest ja keskmisest hinnaskaalast, kuid oluline on keskenduda mudelitele, mis vastavad täpselt ostja vajadustele.

Alusta taustakontrollist ja auto ajaloost

Amservi müügijuht paneb ostjaile südamele, et kindlasti tuleks kontrollida lisaks autole endale ka müügikoha ajalugu ja ostjate tagasisidet. Mõnikord piisab isegi veebilehe visuaalse- ja sisulise poole hindamisest, et mõista, kas tegemist on usaldusväärse ostukohaga. Kui autosid müüva ettevõtte veebileht näib usaldusväärne, tasub siiski kontrollida, kui kaua ettevõte on tegutsenud, kas äriregistri kannetes on palju muudatusi ja veenduda, et juhul kui ollakse autot soetamas eraisikult, pole reaalsuses tegemist ärilise ettevõttega, mis maskeerub eraisiku profiili taha.

Ka eraisiku puhul tasub Rumbergi sõnul võimalusel veenduda, et kas müüdav auto on viimase aasta jooksul ainuke, mis selle inimese või kasutaja poolt müüki on paisatud. Samuti tasub tulevase omanikuna täpselt teada, mis seisus ja ajalooga auto endale soetatakse. «Autoost on eelkõige vajadusest tingitud ratsionaalne otsus, mida ei tohiks emotsiooni ajel kiirendada», rõhutas Rumberg.

Kolm korda kontrolli ja siis usalda

Kogemusteta autoostja üheks suurimaks riskikohaks on langeda müügistrateegia lõksu. «Kui müüja survestab võimalikku ostjat, öeldes et auto vastu on suur huvi või et müügiga on kiire, siis targem on jääda endale kindlaks ja öelda »jah« tehingule alles siis, kui faktid selged ja auto tehniline seisukord teada,» kinnitas Rumberg.

Esmajärjekorras saab potentsiaalne ostja müüja infot kontrollida avalikest registritest ja näiteks veenduda, et auto pole osalenud üheski avariis. Kindlasti peab kontrollima auto VIN-koodi ja numbrimärki. «Kindlasti tasub vaadata ka Maanteeameti koostatud nõuandeid sõiduki ostjale, mis on loetavad Maanteameti kodulehel ning mis aitavad ette näha võimalikke riskikohti ja toovad välja olulised sammud teise ringi auto ostul,» soovitas Rumberg.

«Auto ajaloo selgekstegemine võib olla tõsine detektiivitöö. Tean omast kogemusest ja klientide tagasisidest, et inimesed, kes on meie juurest kasutatud auto soetanud, on üllatunud, aga tänulikud, et neile koos autoga korraliku «kirjanduse» kaasa anname, milles kajastub masina eelnev elu,» kirjeldas Rumberg. Ta lisas, et esindusest kasutatud auto soetamise hüved on täna sageli võrreldavad uue auto ostuga: näiteks Toyota mudelitele, mis on alla 8 aasta vanad ja mille läbisõit on väiksem kui 160 000 km, antakse Amservis sarnaselt uuele autole lisaks kaasa kaheaastane garantii ja kaks aastat maanteeabi.

Millised automudelid on järelturul populaarsed?