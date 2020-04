Õpetajad jagavad õpilastele eriolukorras aina leidlikumaid ülesandeid

«Väga tore ettevõtmine on näiteks Tagasi Kooli külalistundide programm, mille kaudu saavad erinevate erialade esindajad anda külalistunde veebikeskkondade vahendusel ning paljud õpetajad on seda võimalust ka oma tundide mitmekesistamiseks kasutanud,» märkis programmi Õpilaste Digitaalne IQ juht Egle Tamelyte. «Kõikide selliste digitaalsete õppevõimaluste kõrval on aga siiski olulised ka reaalelulised koolitööd, mis tõmbaks noori natuke ekraanidest eemale ning tõstaks motivatsiooni. Seepärast on eriti tore näha paljude Eesti õpetajate leidlikkust, mille kohta oleme nii mõneltki õpilaselt kiitvaid sõnu kuulnud,» lisas ta.

Näiteks on paljud kehalise kasvatuse õpetajad leidnud kaasakiskuvaid tegevusi oma õpilastele, andes tunni läbimiseks ülesande koristada ära oma tuba, sõita väljas rulaga või rattaga ning isegi mängida soojenduseks läbi mängukonsoolil olev tantsimise mäng Just Dance. Hiljem on kõikide ülesannete puhul olnud vajalik esitada ka videotõestus.

Kodundusõpetajad on andnud õpilastele ülesandeks valmistada ülejäänud perele lõuna- või õhtusööke, mille retsept varem valmis õpiti.

Käsitööõpetajad on samuti hiilanud leidlikkusega. Möödunud pühade ajal näiteks palusid mõned õpetajad õpilastel tunni asemel hoopis mune värvida ning salvestada hilisem munaveeretamise võistlus. Tööõpetuse raames on tulnud õpilasel leida kodus näiteks mõni katkine asi ja see ära parandada.

Hüppeliselt tõusnud digilahenduste kasutamise juures on aga oluline, et nii õpilased kui ka õpetajad oleksid teadlikud digimaailma võimalustest, ohtudest ja käitumisnormidest. «Meie kogemused ja viimase poole aasta jooksul läbi viidud loengud koolides on näidanud, et Eesti koolinoortel on tegelikult teadmised kübermaailmast päris head, kuigi vahel kõiki neid teadmisi ei kasutata ja nende üle kordamine poleks üldse halb,» märkis Tamelyte.