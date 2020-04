Uus veebiplatvorm säästab toitlustajaid kullerteenuse tasust

«Suur osa toitlustusasutusi on olnud sunnitud uksed sulgema, eelkõige just väiksemates linnades ja asulates, kus restoranidel endal ei ole võimekust luua uusi nutilahendusi online-tellimusteks. Meie eesmärk on ulatada neile abikäsi,» selgitas Nosi kaasasutaja Ivar Jaanus, kelle sõnul ei plaanita teenida hõlptulu, vad aidata kaasa Eesti restoranimaastiku ellujäämisele.