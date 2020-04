Lasnamäe veerele kerkib uus kaubandushoone

«Lasnamäe taga paiknev piirkond on viimastel aastatel jõudsasti arenenud. Seal on arenduses kaubandus-, lao- ja teeninduspindadega Priisle Äripark, samuti on juba valmis ja veel kerkimas mitmed uued korterelamud, mis näitab selle kasvavat populaarsust elurajoonina,» märkis äripindade arendusega tegeleva Hammerhead OÜ juhatuse esimees Allan Kool. Uus kaubandushoone kerkib aadressil Linnamäe tee 95.

Prisma Peremarketi tegevdirekori kohusetäitja Teemu Kilpiä sõnul on tänases olukorras uue kaupluse ehitamisega alustamine märgiline otsus. «Oleme veendunud, et Eesti majandus suudab kriisi järgselt kiiresti taastuda ning teeme omalt poolt pingutusi selleks, et see nii läheks. Selle projektiga alustades tagame esimeses järgus tööd ehitussektori töötajale ning hilisemalt ka oma ala tugevatele jaekaubanduse spetsialistidele,» rääkis Kilpiä. Uue kaupluse avamine Tallinnas Linnamäel on osa Prisma Peremarketi lähiaastate laienemisplaanidest Eestis. Kokku on hetkel plaanis kümne uue kaupluse avamine.