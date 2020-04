Kuidas kriisi ajal targalt rahaga ümber käia

Hiljutisest Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellitud uuringust (kus osales 794 inimest) selgus, et koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu on 17%-l vastanuist sissetulek juba vähenenud ja selle võimaliku vähenemise pärast lähiajal on mures koguni 62% vastanutest. Lisaks tuntakse suurt muret ka säästude vähesuse ja ülalpeetavate eest hoolitsemise pärast.

Seepärast tõi Kati Voomets välja mõned peamised aspektid, millele antud ajal rõhku panna.

Tee kriisiplaan juhuks, kui sissetulekud peaksid vähenema

Kui Sinu sissetulekud ei ole veel vähenenud, on mõistlik korraldada pere koosolek ja arutada läbi kriisistsenaariumid juhuks, kui pere finantsolukord peaks halvenema. Alustada tuleks pere sissetulekute ja väljaminekute kaardistamisest ja analüüsimisest. Seejärel tuleks keskenduda vajaduste ja tahtmiste eristamisele, jätta tegemata kõik ebavajalikud kulud ja suunata see raha hoopis säästukontole.

Ideaalis võiks säästupuhvri suurus katta pere 3-6 kuu kulutuste summa, kuid ka sellest väiksem rahaline puhver annab ootamatu sündmuse korral teatud meelerahu.

Kaardista tasumist ootavad arved

Pane kirja kõik tasumist ootavad arved (summa, tasumise tähtaeg, intress ja viivis). Koosta tagasimaksegraafik ja tasu ennekõike need arved, millelt arvestatakse suuremat viivist või mille maksetähtaeg on varasem. Kui arved on kuhjunud, võta ühendust arve esitajaga, et leppida võimaluse korral kokku uus maksegraafik või saada ajapikendust.

Enne uue laenu võtmist tee selgeks kõik alternatiivid

Majandusraskuste korral võib uue laenu võtmine tunduda ahvatlev, kuid enne tasub selgeks teha kõik sellega seotud tagajärjed. Nii kiirlaen kui ka mitmesugused tarbimislaenud toovad kaasa uued ja suuremad kulud teenustasude ja intresside näol ning võivad tekitada hoopis võlaringi.

Kui on oht, et jääd hätta juba võetud laenu tagasimaksmisega, on võimalik taotleda maksepuhkust. Paljud pangad pakuvad kriisi tõttu maksepuhkust lihtsustatud korras: taotlus on võimalik esitada internetipangas ja maksepuhkusest tingitud lepingumuudatuse saab teha tasuta. Oluline on esitada taotlus juba enne, kui on tekkinud võlgnevus. Laenupuhkust rakendatakse üldjuhul laenu põhiosa maksetele, intressi tuleb siiski edasi tasuda.

Ole valvas petturite suhtes

Koroonaviiruse varjus toimetavad petised agaralt edasi ja proovivad inimeste vähenenud valvsust ära kasutada. Seetõttu tuleb olla tähelepanelik ja mitte anda võõraste kätte oma pangakaarti või PIN-koode ega lasta neid ligi oma internetipangale.

Samuti peab olema tähelepanelik mitmesuguste netiteenuste (sh e-poodide) kasutamisel. E-poe usaldusväärsuses veendumiseks kontrolli selle tausta. Esmalt tasub kindlaks teha, kes on müüja ja kas ta ka reaalselt kaupa müüb. E-poe kodulehel peavad olema märgitud kaupmehe olulisemad kontaktandmed (ettevõte, osaühingu nimi, registrikood, e-posti aadress, kontakttelefon). Kodumaiste e-kaupmeeste tausta on võimalik uurida ka äriregistrist ja tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kodulehelt.

Uuri toetusi ja tee tööampse

Sama tähtis kui säästmine on ka sissetulekute kasvatamine. Kui Sul on püsiv töökoht olemas, aga graafikus leidub aeg-ajalt sisustamata hetki, on juhutööotsad Sinu jaoks hea võimalus. Praegu saadaolevaid tööampse leiad eri tööportaalidest, näiteks lehelt GoWorkaBit või töötukassa ajutiste töökohtade keskkonnast.

Kui aga oled jäänud töötuks, tuleks end esimesel võimalusel võtta töötuna arvele. Seda saab teha Töötukassa e-keskkonnas. Kui Sinu töötasu on vähendatud ja/või tööandjal ei ole Sulle kokkulepitud mahus tööd anda, on võimalik saada töötasu hüvitist. Hüvitise saamiseks peab tööandja vastama teatud kriteeriumitele ning tegema Töötukassale avalduse. Töötasu hüvitis makstakse välja aga otse töötaja pangakontole.