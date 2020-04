Lihatootja uus reklaam on paljudel vere keema ajanud

Nädal tagasi lihatootja Maks & Moorits poolt avaldatud ja väikseid põrsaid fookusesse asetav reklaam on erinevates interneti gruppides palju arutelu tekitanud. Osad vaatlejad leiavad, et reklaam on ebaeetiline ning isegi jõhker, näidates väikseid sigu kui lemmikloomi ning andes samal ajal edasi sõnumit, et need sead saavad varsti lemmikustaatusest toidulauale. Vastupidise vaatepunkti esindajate hinnangul aga pole reklaamil midagi viga, kuna sigu on juba aastasadu söögi tarbeks kasvatatud ning imelikku pole selles midagi.

Maks & Mooritsa turundusjuht Mirjam Endla selgitas, et nende eesmärk oli reklaamiga edasi anda mõtet, et parim toit tuleb kodu lähedalt. «Seakasvatus on traditsiooniliselt kuulunud Eesti maaelu juurde aastasadu ning seda tööd on tehtud hoole ja armastusega, et saada maitsvat, mitmekesist ja kodumaist toitu. Maks & Moorits on alati seisnud kodumaise põllumajanduse toetamise eest ja oleme üks vähestest lihatootjatest Eestis, kel on oma farmid Tartu-, Jõgeva-, Põlva- ja Viljandimaal. Oma farmide olemasolu võimaldab meil pakkuda kodumaist sealiha ja Eesti päritolu toit on täna olulisem kui kunagi varem,» rääkis ta.