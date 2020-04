Omniva selgitab: miks mõnda tellimust ei saa pakiautomaati suunata?

Kaiv täpsustas, et välismaa veebipoest tellides ei saa ära märkida konkreetset pakiautomaati ja seepärast jõuavad need saadetised üldjuhul postkontorisse. Selleks, et kaup postkontorist ka pakiautomaati jõuaks, peavad olema täidetud teatud tingimused:

Kaiv toonitas, et eestimaistest veebipoodidest tellitud pakkide puhul jääb kehtima e-poes kliendi valitud tarneviis. «Kui e-poes on valitud tarnekanaliks kuller, siis jõuab see kliendini kulleriga, kui on valitud postkontor, siis jõuab see postkontorisse. Sellistel puhkudel sihtkohta kliendi eelistusega üle ei kirjutata,» täpsustas ta.