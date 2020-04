Ka elektriautode rendiga tegelev ettevõte sisenes toiduveo turule

Eile kirjutasime, et kohalikul toidukullerite turul on konkurentsi pakkuma tulnud Citybee, Tallink ja Mojo Rides. Samaga on alustanud ka tavatingimustes elektriautode rendi ja laadimisjaamade paigaldusega tegelev ettevõte Eleport, kes lansseeris koostöös Kaupmees ASiga toidukaupade e-poe.