Eriolukorras tuleks muuhulgas mõelda sinise valguse vähendamisele

Sinist valgust pole vaja karta, aga selle mõju tuleks piirata

«Tund kuni kaks enne magamaminekut võiks ekraane täielikult vältida või siis kasutada sobivaid filtreid. Lisaks on sinine valgus n-ö suurema hajuvusega, mis tähendab, et silmal on raskem sellele fokusseerida, mistõttu silmad väsivad ka kiiremini ära. Seepärast tuleks sinise valguse piiramisele mõelda ka muul ajal, kui ainult enne magamaminekut,» märkis Aasma.

Samsungi mobiilidivisjoni juht märkis lisaks, et prillikandjad peaks kindlasti valima endale prilliklaasid, mis on juba spetsiaalse sinise valguse filtriga. «Kes aga muidu prille ei kanna, see võiks siiski kaaluda selliste spetsiaalsete prillide ostmist. Neil on tavalised klaasid, mille ainuke eesmärk ongi sinist valgust filtreerida. Lihtsam variant on kasutada kollase tooniga prille, mis on näiteks ka paljudel autojuhtidel,» täpsustas Aasma, et taoliste prillide kasutamine aitab vähendada sinise valguse efekte pikaajalisel nutiseadmete kasutamisel.