Kontserdikorraldaja: suvel toimuma pidanud ürituste suhtes pole võimalik anda ühest vastust

«Loomulikult me ei eelda, et maikuus Eestis suurüritused toimuksid,» ütles Palm BNS-ile. «Eeldame, et ka suvel ei toimu,» lisas ta.

Live Nation on praeguseks teada andnud, et ära jäävad 4. mail toimuma pidanud ansamblite Whitesnake ja Europe kontserdid. 30. mail toimuma pidanud ansambli In Flames kontsert lükkub edasi 2021. aastasse. Ära on jäänud Sofi Tukkeri kontsert ning edasi lükkuvad Al Di Meola ja Ludovico Einaudi esinemised Eestis.