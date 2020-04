Ryanair tahab klientidele tagastuste asemel vautšereid sokutada

Erinevad Briti meediaväljaanded on kirjutanud, kuidas odavlennufirma Ryanair on sattunud klientide kriitika alla, kuna ärajäänud reiside tagasimaksetega venitatakse. Firmapoolne selgitus on, et töötajate kodukarantiin on aeglustanud tagasimaksete menetlemise kiirust ning seetõttu on tekkinud ka järjekorrad.

Ettevõte eitab süüdistusi, et nad keelduvad raha tagasi maksmast. Briti meediaväljaanne Mirror edastas Ryanairi esindaja selgituse, millekohaselt on lennufirma vautšeripakkumised ja tasuta lennuvahetuse kirjad automatiseeritud ning ilmuvad klientide meilile, et pakkuda neile alternatiivi. Ryanair ei põiklevat kehtivast regulatsioonist ning lubab ka klientidele soovi korral raha tagasi maksta. Firma hoiatab siiski, et arvestama peaks viivitustega, kuna avalduste arv on tavapärasest kordi suurem hetkel, kus eriolukorrast tingituna menetleb neid väiksem arv töötajaid.

Juba pikemat aega tagasimakset ootavad kliendid on aga pahased, kuna mitte ainult pole lennufirma paljude jaoks ületanud kas Euroopa Komisjoni poolt paika pandud 14-päevast või ka lennufirma enda poolt lubatud (nt 28-päevast) tagasimakse aega, vaid raha tagasimaksmise teatise asemel laekuvad meilidele hoopis jätkuvad vautšeripakkumised. Tasub meeles pidada, et mingit kohustust vautšereid vastu võtta pole, kuigi erinevate riigiasutuste soovitus antud eriolukorras nii klientidele kui ka teenusepakkujatele on üksteisele võimalikult palju vastu tulla, kuna võitjaid reisi- ja turismisektoris pole.