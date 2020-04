Kohalik lihatootja kavatseb suveks valmistada rohkem grilltooteid kui mullu

«Kriisiajal on kodune lihatarbimine tõusnud, sest inimesed veedavad palju aega kodus ja senisest rohkem tehakse ise süüa. Teisalt on meie jaoks kadunud paljud ärikliendid söögikohtade näol, kes on kriisi tõttu ajutiselt oma uksed sulgenud või tegevust oluliselt piiranud. See paneb meid hetkel pingutama just koduse lihatarbija nimel. Seda enam, et inimesed praegu ka ei reisi, mistõttu jääb suurem tarbimine Eesti piiresse,» rääkis selgituseks Nõo Lihatööstuse juhataja Toomas Kruustük, kelle sõnul on tootegruppidest pearõhk grillvorstidel ja linnulihal.