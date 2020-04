Töötajate probleemid: milliste vaidlustega tegelevad juristid eriolukorras enim?

Tänases keerulises olukorras on raske nii tööandjatel kui ka töövõtjatel ning varasemast enam on vaja paindlikkust ning teineteise mõistmist. Juristide sõnul ei ole varasemalt sellist olukorda olnud ning valmis ei olnud selleks ei inimesed ega ka seadused.

HUGO.legal jurist Katrin Martis soovitab nii tööandjatel kui ka töötajatel säilitada lugupidamine ning teineteise mõistmine. Kõik töökorraldust puudutavad kokkulepped tuleks aga fikseerida kirjalikult. «Lühidalt võiks öelda, et täna ei ole mitte nõudmiste aeg vaid pigem leppimise ning mõistmise aeg – kui tööandja on raskustes, siis tuleb seda mõista ka töötajatel ning leida mõistlikud kokkulepped keerulise olukorra üleelamiseks. Riik on täna tuge pakkumas mõlemale poolele ning eriolukorra toetusmeetmed leevendavad kindlasti pingeid. Samas tuleb täna palju ette olukordi, kus raskused on töösuhted keeruliseks muutnud ning juristide abile loodavad nii tööandjad kui ka töötajad,» selgitas Martis.