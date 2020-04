«Vanima plaadipoe teine noorus» – mis on saanud Laseringist aasta peale füüsilise poe sulgemist?

Tellijale

Nii Laseringi kaasomaniku Hiie Nurme kui ka veebipoe administraatori Tauno Kadaku sõnul oli Laseringi viimane, Viru keskuses paiknenud esindus näidanud enne sulgemist aastast-aastasse stabiilseid numbreid, ent pidevalt kasvav üürikoormus tähendas seda, et kätte ei jäänud suurt midagi ning teenitu läks kohe uuesti kulude katteks. Nurme kinnitas Postimehele sel kevadel, et kui poe rendileping poleks Viru keskusega lõppenud, poleks olnud otsest vajadust just 2019. kevadel seda sulgeda. Kuna uus leping oleks sõlmitud aga 3-5 aastaks, sai langetatud raske otsus, et uutes majanduslikes oludes ei hakata ebakindla tuleviku ees riskima.