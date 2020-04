ERR selgitab uue veebikanali nime: ajalooliselt on see ETV ja sellega seoses ka ERRi nimi

Kui Luhatsi käest sai küsitud, miks just Jupiter, kui on teada, et kasutusel on juba domeen jupiter.ee, mida kasutab 1990. aastast tegutsev kohalik transpordiettevõte, siis selgitas Luhats, et aastatel 1970-1991 jooksis ETVs sellenimeline filmisaade ning seetõttu on ajalooliselt see ETV ja sellega seoses ka ERRi nimi. Kaubamärgi registreerimise taotluse olevat ERR juba ka patendiametile esitanud.