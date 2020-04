Citybee uus mure: autodest haihtuvad desovahendid

Eriolukorra väljakuulutamisel otsustas Citybee oma autorendi teenusega jätkata. Et hoida oma klientide tervist, on ettevõte eriolukorra algusest alates paigaldanud kõikidesse oma sõidukitesse desovahendeid, lisaks omapoolsele autode regulaarsele puhastamisele.

Firma tunnistab ent, et mõningal määral vaevab neid klientidepoolne desovahendite näppamine. «Kui mõnes autos ei ole desinfitsaatorit, siis on kaks võimalust: varasem sõiduki rentija on desinfitsaatori endaga ebaõigetel alustel kaasa võtnud ja selle puudumisest pole info meieni jõudnud või see on saanud tarbimise tõttu otsa ning puhastusmeeskond pole veel jõudnud sõidukit uuesti varustada,» rääkis Citybee Eesti juht Britta-Liisa Ait.