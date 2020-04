Kurioosum: töötaja väidab, et tööandja nõudis talt 150 eurot töötukassa hüvitise saamiseks

Tööinspektsioonile kirjutanu väitis, et kuigi tema sai vähemalt oma 150 eurot kätte, siis osadelt firma töötajatelt nõuti paberile allkirja, et nad on saanud 150-eurose makse sularahas, kuigi tegelikult polnud nad seda raha saanud. Kaar selgitas, et kui töötaja on ise alla kirjutanud dokumendile, kus on kirjas, et talle maksti sulas, on tal vaidluse korral väga keeruline tõendada, et raha tegelikult makstud pole. Töötajal peab ka endal olema piisavalt taipu, et mitte allkirjastada dokumente, mis tema väiteid otseselt kummutavad.