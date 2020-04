Snoop Dogg lansseerib omanimelise veini

Snoop Dogg on teinud Austraalia konglomeraadi Treasury Wine Estates (TWE) alla kuuluva 19 Crimes brändiga mitmeaastase tehingu. Snoop Cali Red on ettevõtmise debüütväljalase ja näeb ilmavalgust «millalgi sel suvel» (veinibränd ei ole veel ametlikku väljalaskekuupäeva kinnitanud). Vein ise on segu 65% Petite Sirahist, 30% Zinfandelist ja 5% Merlost (tumedad viinamarjasordid).