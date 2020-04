Ekspert selgitab: mille järgi valida koju kuvarit?

«Üldine trend on see, et ekraani valikul peab tähelepanelikum olema mängur, kuna siis on kuvari tehniline külg olulisem. Töö jaoks monitori valides tuleb pigem mõelda sellele, kui palju see laual ruumi võtab või kas inimesel on mingi kindel tegevus, mille jaoks monitor hästi sobima peab,» rääkis Pennar.

Töömonitori puhul mõtle läbi, mille jaoks seda vajad

Inimesed täidavad kodus väga erinevaid tööülesandeid ja teatud juhtudel võib ekraani tehniline võimekus olla väga oluline. Näiteks foto- või videotöötlejate jaoks on ekraani edastatavate värvide kvaliteet võtmetähtsusega. Seega kui ekraanist tulev pildikvaliteet on töö jaoks oluline, siis tuleks eelistada IPS ekraanitehnoloogiat ning võimalusel tuleks valida kõrgem resolutsioon, kuna nii on pilt teravam. IPS (in plane switch) LCD monitoride vaatenurk on väga suur ja värvide täpsus erinevate nurkade alt vaadatuna ei muutu.

4K eraldusvõime on paljude kuvarite puhul juba täitsa tavaline ja ei ole ka liialt kallis.

Samuti tuleks töökuvari puhul valida selline, mis võtaks laual võimalikult vähe ruumi, et sinna saaks paigutada ka teisi töö jaoks vajalikke asju. Teatud elualadel töötajate jaoks võib näiteks olla oluline ka võimalus kuvar küljele ehk vertikaalvaatesse keerata.

Silmade hoidmine on oluline

Lisaks tuleks töökuvari puhul kindlasti kaaluda, kuidas selle kasutamine silmadele mõjub. Erinevad ekraanid kiirgavad teatavasti sinivalgust, mis mõjub pika peale silmadele kurnavalt ja pärsib une kvaliteeti.

Seetõttu tuleks pikaajaliseks arvuti taga töötamiseks varuda selline kuvar, millel on spetsiaalne Eye Saver ehk silmasäästja funktsioon, mis reguleerib ekraanivalgust nii, et see silmadele vähem kahjulik oleks, rääkis Pennar.

Mängimiseks vali kuvar tehniliste andmete järgi

Kui kasutaja jaoks on olulisel kohal aga mängimine, siis tuleb suurem osa tähelepanust suunata ekraani tehnilisele poolele. Olulisemad märksõnad, mida meeles pidada on värskendussagedus, reaktsioonikiirus, resolutsioon ja hea lisa on ka HDR (high dynamic range).

«Põhiliselt on mängurimonitoride puhul tähtis, kui kiirelt jõuab pilt arvutist või konsoolist ekraanile ning sel puhul ongi värskendussagedus ja reaktsioonikiirus määravad. Värskendussagedus viitab sellele, mitu korda sekundis pilt kuvaril uueneb ja mängimise puhul tasub vaadata vähemalt 120Hz variantide poole, millel värskendub pilt vastavalt 120 korda sekundis. Nagu alati, tuleb kasuks ka kõrgem resolutsioon, millega on pilt teravam ja ilusam,» selgitas Pennar.