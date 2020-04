Mida silmas pidada üürilepingu lõpetamisel eriolukorras

Riigikohtu hinnangul võib näiteks majanduse erakordne madalseis või hüppeline hoogustumine kui selgelt eristuv anomaalia olla olenevalt asjaoludest üürilepingu ülesütlemise üheks aluseks. Lisaks on eluruumi üürilepingu erakorralist ülesütlemist pidanud Riigikohus põhjendatuks olukorras, kus üürileandja sisenes üürniku eemalolekul ja ilma üürniku loata üüritud hoonesse sellest üürnikku teavitamata.

Oluline on teada ka seda, et elu- ja äriruumide üürilepingu korral peab teisele osapoolele tegema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Selleks on näiteks e-kiri või tekstsõnum.

Piltlikud näited

Oletagem, et üürileandja kaotab eriolukorras kehtestatud liikumispiirangute tõttu töö ning peab üürnikuga sõlmitud tähtajalise üürilepingu üles ütlema, sest vajab elamut enda ja oma pere tarbeks. Üürnik on seevastu üksik noormees, kes saab tööd teha ka kodust ning kelle sissetulek seetõttu ei kao. Sellisel juhul tuleb asuda seisukohale, et kõiki asjaolusid arvestades ja mõlema lepingupoole huvisid kaaludes ei saa eeldada, et üürileandja lepingu täitmist jätkab. Seda eelkõige seetõttu, et ühel kaalukausil on sissetuleku kaotanud pere eluase ning teisel noormees, kelle sissetulek võimaldab tal uue üürikorteri leida.

Paljud üürnikud on teadagi tudengid, kes Tartu Ülikooli auditoorse õppetöö peatamise tõttu ei pruugi enam üürikorterit vajada, kuna saavad e-õppeks minna näiteks koju vanemate juurde. Selliste puhkudel on kaalumisel ühelt poolt noore tudengi huvi, kes üürikorterit elamiseks otseselt ei vaja ning kes maksaks üüri tühja korteri eest. Teisel pool on üürileandja, kes üürilepingu ülesütlemisest ilmselt nii palju ei kaota, sest saab otsida uued üürnikud, kes samamoodi maksavad oodatud üüri. Sellisel juhul tuleks jaatada üürniku erakorralise ülesütlemise mõjuva põhjuse olemasolu.

Kuidas on lood äriruumi üürilepinguga?

Võtame näitena äriühingu, mille peamine tuluallikas on riiete müük kaupluses, mis asub üüritud ruumides. Eriolukorra tõttu suleti kõnealune riidepood. Kui müügitulemustest sõltuval äriühingul puuduvad raskeks perioodiks säästud, siis võib äriühing olla korraga keerulises olukorras. Töötajad nõuavad palka, üürileandja üüri ning lepingupartnerid enda osa. Kuna eriolukorra pikkus pole teada, siis võib tekkida olukord, kus äriühingut ähvardab pankrot ning sellest hoidumiseks on vaja kulusid vähendada. Lisaks töötajate koondamisele võib olla hädavajalik just äriruumi üürilepingu ülesütlemine. Mõistagi tuleb kaaluda, ega üürileandja huvid lepingu lõppemisega liigselt kahjustada saa. Eeldades, et üürileandja on paremas seisus ning võimalusel saab üürileandja leida uue üürniku, siis tuleks sellises olukorras eeldada, et üürnikul on erakorraliseks ülesütlemiseks olemas mõjuv põhjus.

Eelnevad on vaid mõned näited, mille puhul eriolukord võib tingida üürilepingu lõpetamise vajaduse. Lõplik sõna mõjuva põhjuse hindamisel jääb siiski kohtute öelda, mis peavad igal konkreetsel juhul tuvastama, kas erakorraline ülesütlemine on õigustatud.

Vääramatu jõu mõju

Viimasel ajal on palju räägitud vääramatust jõust (force majeure). Vääramatu jõu olemasolu või selle puudumine on oluline kohustuste rikkumise ja vastutuse küsimuses, sest vääramatu jõu esinemise korral on kohustuse rikkumine vabandatav (kohustust rikkunud pool vabaneb vastutusest). Mõjuv põhjus lepingu ülesütlemiseks võib järelikult ilmneda ka siis, kui lepingut rikutud ei olegi.

Vääramatut jõudu ei tohi segi ajada erakorralise ülesütlemise aluseks oleva mõjuva põhjusega, mille olemasoluks ei ole nõutav vääramatu jõud ja seega ei pea vääramatu jõu esinemist ka kontrollima.

Kokkuvõte