Kütusemüüjatel algab suveaeg

Olerexi sisseostu- ja logistikajuht Anton Šafrostin rääkis, et seoses mootoribensiini tarbimise vähenemisega kogu Euroopas on Euroopa Komisjon teinud otsuse, mille kohaselt võiksid liikmesriigid talvist mootoribensiini müüa tavapärasest kaks kuud kauem ehk kuni juuli lõpuni. Eestis aga kütusemüüjad muudatusi tegema ei hakka ja alustavad ka sel kevadel 1. maist suvise mootoribensiini müügiga.

Seoses keskkonnaministri 2016. aasta lõpu määrusega peab Eestis suvine bensiin olema tanklates müügil 1. maist.

Mitte kõik pole aga selle direktiiviga kaugeltki rahul. Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson rääkis, et kuigi ka Alexela on juba üle läinud suviste mootorikütuste pakkumisele (talvise bensiini jäägid olevat Alexela terminalides täielikult otsas), siis Eesti on külma kliimaga EL riikidest ainuke, kes peab suvisele kütusele riikliku direktiivi tõttu üle minema juba mai alguses. Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis ja Taanis näiteks müüakse talvist bensiini kuni maikuu lõpuni. Probleem olevat, et suvine bensiin on kütusemüüjate jaoks kallim kui talvine, ning Adamsoni kohaselt peavad Leedu ja Soome tehased ekstra Eesti jaoks tootma suvist bensiini. «Olgu siinkohal veel märgitud, et tihti oleme Eestis kogenud neid jaanipäevi, mil õhutemperatuur on samal tasemel jõululaupäevaga,» edastas Adamson.

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi sõnul on aga suvise aururõhuga (46-70 kilopaskalit) mootoribensiinid olnud Eestit tavapäraselt varustavatest rafineerimistehastest tarnitavad juba alates märtsi keskpaigast. Circle K kogemuste järgi ei pea paika väited, nagu oleks suvise bensiini kättesaamisega raskusi. Sassi lisas, et Circle K on tänaseks enamikes jaamades üle läinud suvisele mootoribensiinile ning täna-homme toimuvad veel viimased tarned jaamadesse, et reedeks oleks müügil vaid suvine bensiin.

Reedel jõustub aktsiislangetus, uusi hindu ette ei avaldata

1. maist jõustub valitsuse poolt diislikütuse aktsiisilangetus, mille kohaselt on uus aktsiisimäär 372 eurot 1000 liitri kohta, ehk varasemast 14,5 senti liitri kohta soodsam.

Circle K turundusjuht Diana Veigel sõnas aga, et kujunevaid postihindu ette öelda ei saa. «Diislikütuse jaehind peaks aktsiismuudatuse tulemusel langema tanklates 14,5 sendi võrra sel hetkel tanklas kehtivast jaehinnast. Kuna mootorikütuste hinnad sõltuvad lisaks aktsiisimaksule ka toote (nii fossiilse kui biokütuse) omahinnast ja konkurentsisituatsioonist, siis ei pea me võimalikuks täna hinnata nende võimalikku mõju reedesele jaehinnale,» selgitas Veigel.

Sisuliselt sama edastas ka Šafrostin Olerexist, öeldes et reedehommikune diislikütuse täpne hind tanklas sõltub lisaks aktsiisile veel mitmetest komponentidest, sealhulgas konkurentsist, seega ei ole kütuse hinda senditäpsusega võimalik täna ette öelda.

Keskkonnaministeerium lükkas tagasi Õliühingu taotluse

Eesti Õliühing saatis keskkonnaministeeriumile taotluse eesmärgiga pikendada talviste mootirkütuste müügiluba kuni mai lõpuni, ent keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialisti Karmo Kübarsepa sõnul lükati taotlus tagasi, kuna suvisele nõudele vastav bensiin on juba ladudes olemas. Seda tõendas näiteks ka Neste hulgimüügijuhi Urmas Kuuse avaldus, millekohaselt on Neste tarninud oma jaamadesse suvist mootoribensiini 95 ja 98 juba viimased 3-4 nädalat. OÜ Keskkonnauuringute Keskuse tehtud kütuseproovid näitavat samuti, et erinevates (aga mitte kõigis) Circle K, Alexela, Neste ja Olerexi jaamades on suvine kütus olnud kasutusel juba vähemalt aprilli keskpaigast.

«Seetõttu näeme, et ka hoolimata eriolukorrast ja vähenenud tarbimisest on tarnijatel võimalus täita määrust ning turustada suvist mootorbensiini alates 1. maist,» sõnas Kübarsepp.