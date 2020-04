Tuntud reisifirma kahjum kahekordistus, tagasimakseid tehakse jõudumööda

Eestis ja Lätis Novatoursi nime all tegutseva Novaturase aktsiad on noteeritud Varssavi ja Vilniuse börsil.

Tagasimaksed võtavad aega

Novatoursi kliendid on viimasel ajal kaevanud, et firma ei tahtvat ettemakstud ja ära jäänud reiside raha tagasi maksta ja üritab klientidele iga hinna eest asendusreise pakkuda. Firma turundusjuht Olev Riisberg kinnitas, et ärajäänud reiside eest pakub Novatours asendusi näiteks suve lõppu, järgmisse talvehooaega või isegi 2021. aasta suvesse. Vahetusega seotud teenustasu klientidelt ei võeta.

Riisberg tõi välja, et ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet on soovitanud nii klientidel kui ka firmadel olla eriolukorras paindlik ja saavutada kokkuleppeid, milleks võiks olla reisi edasilükkamine hilisemale kuupäevale. «See looks tugeva eelduse, et saaksime ka edaspidi otse Eestist puhkusereisile lennata,» ütles Riisberg.