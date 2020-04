Omniva vastas klientide murele uue lahendusega

Omniva lõi uue veebilahenduse, mille abil saab oma postkontori paki pakiautomaati suunata. Suunamise teenus on eriolukorra ajal tasuta ning see on mõeldud klientidele, kelle saadetis on suletud postiasutuse tõttu suunatud kaugemal asuvasse postkontorisse või pakiväljastuspunkti.