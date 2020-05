Mida teada vihmaveesüsteemidest ja nende uuendamisest?

Eelista tihendite ja paksema plekiga lahendust

Ilmselt on paljud majaomanikud kokku puutunud tilkuvate vihmaveerennidega ning püüdnud omal käel probleemi silikooni või muude taoliste vahenditega parandada. Heal juhul võivad silikooni abil veekindlaks tehtud ühendused vastu pidada paar aastat, kuid siis on kindel, et läbijooksud on taas tagasi. Plekk paisub ja kahaneb õhutemperatuuri muutustega niivõrd palju, et see kisub silikooni ilmastiku mõjul kiiresti lahti. Seetõttu on soovitatav eelistada selliseid vihmaveesüsteeme, millel on tihendid juba detailide küljes ning mis ühendatakse omavahel klambritega. Nii jääb ära ajamahukas ühenduste omavaheline neetimine ja silikoonimine.