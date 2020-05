Esimesed Burger Kingi restoranid avatakse Tallinnas: Rocca al Mare keskuses, Balti jaamas, Ülemiste keskuses ja Lasnamäe Centrumis. Tallink jagas täna pilte Rocca ja Balti jaama esindusest. Avamiskuupäeva välja ei ole kuulutatud, ent piltidelt on näha, et restoranid on juba täitsa avamisvalmis.