Kaks Tallinna kaubanduskeskust jagavad taasavamise puhul tasuta näomaske

«Rocca al Mare ja Kristiine keskus võtavad koroonakriisi väga tõsiselt. Teeme kõik endast oleneva, et tagada külastajatele ohutu ostukeskkond ja kaupluste personalile turvaline töökeskkond. Just seetõttu jagame esimestel päevadel külastajatele mõlemas keskuses tasuta näomaske,» rääkis Kristiine ja Rocca al Mare Keskuse juht Kristjan Maaroos. Esimesteks päevadeks on varutud 5000 näomaski ning igale külastajale on mõeldud üks mask.