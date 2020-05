Tõnu Väät: veebis tegutsemine on nüüd kaupmeestele eluoluline

Kuigi veebikaubanduse maht on koroonapandeemia ajal muljetavaldavalt suurenenud, pole paljud jaekauplejad Väädi sõnul siiski veel veebikauplemisega alustanud. Sellega lastakse käest võimalus käivet suurendada või pandeemiast tulenevaid auke lappida. Ainult veerand meie keskmistest ja väikese suurusega ettevõtetest tegelevad Väädi kohaselt digiturundamise ja veebikaubandusega. Lätis ja Leedus on seis sama.

Siiski tuleb tõdeda, et e-müük aitab traditsioonilistel jaekauplejatel sissetulekunappust esialgu natuke korvata, mitte aga täielikult asendada. Väät tõi näiteks Baltika, kelle e-kauplemise käive olevat tõusnud neli korda, ent tavakäibest moodustas see kõigest 13%. Olukorra teeb keeruliseks ka tõik, et inimeste maksevõimekus on kriisist tulenevalt kas juba saanud või saamas lähitulevikus löögi. Väädi hinnangul avaldub kriisi tõeline mõju ostlemisele alles suve ja sügise jooksul. «Ega kriisi üle pole ka kauplejad kuidagi rõõmsad,» ütles Väät Kuku pärastlõunaprogrammis, et kriisist võitjaid on vähe.

Lisaks rääkis ta, kuidas uudseks laialdaseks probleemiks kujunesid aprillis tarneviivitused, mis venisid halvimal juhul lausa kümne päevani ning mis veebiostlemisele kuidagi heaks visiitkaardiks ei olnud. Väät kinnitas aga, et need tulenesid just eriolukorrast, kus paljud kontorid olid kinni ja paljud traditsioonilised jaekauplejad pidid ümber harjuma mitmekordselt ja seninägematult suurenenud tellimusmahtudega. Küsimus ei olnud ainult pakiautomaatide ülekoormuses ja kullerite töös, vaid ka komplekteerimises - paljud poed ei tulnud koheselt toime kasvanud tellimuste hulga haldamisega. Nüüdseks on Väädi kinnitusel probleemid ületatud ning siseriikliku veebikaubanduse puhul on taastumas ühe-kahepäevased kättetoimetamise ajad.

Tänasel E-smaspäeval on Väädi sõnul rekordarv osalejaid (158) ning kaupmeeste teadlikkus on aina suurem. Kindlasti tuleb senistel andmetel pakkumisi koondava veebilehe külastajate rekord (varasem tipp 60 000), ent käiberekordi kohta on veel vara öelda.