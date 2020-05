Finantsinspektsioon: eriolukorras laenamisel tuleb olla eriti vastutustundlik

Puusaag-Tamm edastas, et kuigi finantsinspektsioon ei lahenda üksikjuhtumeid panga ja kliendi vahel, siis jälgib ta üldiseid trende laenuturul ja tuletab laenajatele vastutustundlikkuse põhimõtteid vajadusel meelde. «Erandlikku olukorda ei tohiks võlgnike kahjuks ära kasutada ning kliente, kellel on viiruse leviku tõttu tekkinud majanduslikult keerulisem seis, tuleb kohelda mõistlikult,» kirjutas ta. Eriolukorra algusjärgus saatis finantsinspektsioon laenuandjatele ka märgukirja, milles manitses vältima laenude restruktureerimisel intresside tõstmist ning ebamõistlikke lisatasusid.

Enne laenu väljastamist peab laenuandja veenduma laenuvõtja võimekuses laenu tagasi maksta. Laenu ei tohiks anda tarbijale, kelle maksevõimekuse puhul on juba eos kahtlusi. «Selleks, et veenduda tarbija võimes laen tagasi maksta, tuleb laenuandjal koguda infot laenuvõtja sissetulekute, kohustuste ja majapidamiskulude kohta ning kontrollida kogutud teabe õigsust,» täpsustas Puusaag-Tamm.

Vastutustundlikult peab tegutsema ka laenuvõtja, kellel on kohustus laenutaotlusel esitada tõene info. «Olles äsja koondatud või teades, et tulevikus on sissetulek ilmselt mõnevõrra väiksem, tuleb sellest teada anda. Valeinfo esitamisel võib tarbija ilma jääda laenusummast või seadusega ette nähtud kaitsest. Näiteks kui laenuandja rikub kohustust veenduda tarbija võimes laenusumma tagasi maksta, vähendatakse poolte vahel sõlmitud laenulepingu intressimäära. See põhimõte aga ei kehti juhul, kui tarbija on tahtlikult valeinfot jaganud või jätnud vajaliku info esitamata,» selgitas Puusaag-Tamm.