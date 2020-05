Katuselt peaks regulaarselt sammalt eemaldama

Oluline on meeles pidada, et samblast vabanemiseks tuleb katust puhastada korrapäraselt, näiteks kivikatuseid minimaalselt iga 5 aasta järel ning bituumensindlitest katuseid igal aastal. Pikema hooldusvahemiku korral kipub sammal väga tugevalt katuse pinnale kinnituma ja sellest lahtisaamiseks enam ühekordsest pesust ei piisa. Samas oleneb hooldusperiood ka konkreetsest asukohast: kui maja asub paksus kuusemetsas, kuhu päike ei ulatu paistma, võib puhastamisvajadus olla veel tihedam.

Katusematerjalile tuleb valida sobilik pesuvahend

Esiteks tuleb hankida katusepesuks sobiv vahend. Kuna sammal ja muu katusele kasvanud rohelus eemaldatakse keemiliselt, siis tuleks valida pesuvahend, mis sobib puhastatava katuse materjaliga. Selle kohta leiab info pesuvahendi etiketilt. Kõige kindlam on kasutada katusematerjali tootja soovitatud pesuvahendit. Lisaks vahendi tõhususele on nii tagatud, et katusematerjal ei saa kahjustada ning katuse garantii jääb ka pärast puhastamist kehtima. Kindlasti tuleks eelistada biolagunevaid pesuvahendeid, mis keskkonnale mingit ohtu ei kujuta.

Survepesur või mitte?

Pesuvahendi valimisel tuleb arvestada seda, kas see vajab survepesuriga mahapesemist või mitte. Kõige lihtsam on kasutada vahendeid, mis kantakse katusele tavalise aiapritsiga ning mille loputab koos sambla ja mustusega katuselt maha vihm. Sellised vahendid tekitavad katusele ka kaitsekihi, mis ei lase samblal ja vetikatel enam nii lihtsasti katusele kinnituda.

Kui aga katusel on palju sammalt, siis võib kivikatusel võtta kasutusele ka tõhusama pesuvahendi, mis vajab harjaga hõõrumist ja pärast seda kõrgsurvepesuriga loputamist. Sellise vahendi eeliseks on, et ei tule oodata vihmasadusid ning samblast puhas katus on koheselt näha. Miinuseks on aga see, et harja ja survepesuri kasutamine avab katusekivi poorid ning neisse mikropragudesse kinnituvad sammal ja vetikad edaspidi kiiremini. Et seda ei juhtuks, tuleks katus uuesti üle värvida. Enne värvimistööd ongi mõistlik kasutada survepesuriga kasutatavat pesuvahendit, kuna tänu katuse karestamisele haakub värske värvikiht katusepinnaga paremini.

Bituumenkatustelt tuleb sammalt eemalda eriti ettevaatlikult

Kindlasti ei tohi survepesurit ja harja kasutada bituumenkatuste puhastamiseks. Seda tüüpi katustele on ainsaks lahenduseks siiski loputamist mittevajav pesuvahend, mis kantakse katusele tavalise aiapritsiga. Kui tumedaks tõmbunud sammal vihmaga katuselt maha ei tule, võib sellele ettevaatlikult pehme tänavaharjaga pühkides kaasa aidata.

Bituumenkatuse puhastuse eripäraks on veel see, et seda tööd tuleks teha kevadel enne soojemate ilmade saabumist, sest suvepäike muudab bituumensindlid pehmemaks ning siis tuleks vältida katusel käimist. Katusel tuleks liikuda pehme tallaga jalatsites, näiteks spordijalanõudes. Kõva tallaga jalatsid võivad bituumenkatuse pinnakihti kahjustada.

Osad pesuvahendid sobivad ka fassaadi puhastamiseks

Sageli ei teki floora ainult katusele, vaid ka maja seintele. Kui on soov kogu maja välisilmet värskendada, tasub valida selline pesuvahend, mis sobib ka fassaadi värskendamiseks. Samas tuleb meeles pidada, et mõni keemiliselt äkilisema toimeainega pesuvahend võib olla väga hea lahendus kividest laotud või krohvitud seinale, ent värvitud puidule mitte. Osade katusepesuvahenditega saab puhtaks ka kõnniteekivid, aiamüürid ja -plangud ning muu hoone juurde kuuluva, mis aja jooksul samuti määrdub.

Katuse pesu ja sambla eemaldamine on tänapäevaste pesuvahenditega üldjuhul niivõrd lihtne, et selle tööga saab hakkama iga majaomanik ise. Kui aga on plaan ka katus üle värvida, siis selle spetsiifilisema töö tegemiseks võiks professionaali kutsuda, et katus võimalikult pikaks ajaks värske välisilme säilitaks.

Katuse pesu ajal taga enda turvalisus