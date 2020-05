Meeldetuletus: ka veebipoed peavad tagama toodetele garantii

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveameti (TTJA) kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe selgitas, et vahet tuleb teha katki läinud tootel ja loomulikul kulumisel. Kui näiteks riideese kulub loomulikul teel kandmise tagajärjel, ei pea müüja seda asendama. Kui ostetud tootel on aga konkreetne tootjapoolne defekt, on ostjal 2 aasta jooksul võimalik garantiikorras pretensioon esitada ja parandust või asendustoodet nõuda.

«Seejuures pole vahet, kas toode on ostetud e-poest või tavapoest, seadusest tulenev pretensiooni esitamise aeg kehtib igal juhul,» kinnitas Helemäe. See kehtib ka väikeste detailide puhul. Näiteks kui garantiiajal on purunenud muruniiduki bensiinipaagi kork, mille tõttu ei saa tervet masinat korralikult kasutada, on tarbijal õigus garantiikorras (ning eeldusel, et kork purunes tootja defekti, mitte kasutaja hooletuse tagajärjel) eseme vahetust paluda. Kui näiteks veebipood pole võimeline kas asenduskorki või asendusmasinat pakkuma, on tarbijal õigus ostulepingust taganeda ja raha tagasi saada, tagastades kauplejale defektse toote.