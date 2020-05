DPD: pikkade tarneaegade põhjus on pakkide komplekteerimine

DPD müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd selgitas, et pajud kliendid on nende poole pöördunud küsimusega, miks paki transport nii kaua aega võtab. «Asi on selles, et e-poed on suure koormuse all ning paljud neist on alles nüüd hakanud rohkem e-müügiga tegelema. Seepärast pole veel mitmel e-poel võimekust suurt tellimuste hulka kiiresti komplekteerida,» rääkis Kivimurd.