Elron lisab rongidesse lapsevankrikohti

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo sõnul on lapsevankriga sõitjad seni saanud mugavaks reisimiseks kasutada üksnes rongi C-ala. «Sealsamas on ka piiratud arv kohti jalgratastele ja ratastoolidele ning seda kasutavad ka lemmikloomadega reisijad, mistõttu ruumi aeg-ajalt napib,» ütles Kongo.

Ta märkis, et istekohtade puudust elektrirongides enamasti ei ole, samuti ei takista seisjad selliselt sujuvat sisenemist ega väljumist.

Rattaga reisijatele on ette nähtud rongi C-ala ning jätkuvalt saavad seal sõita ka lapsevankriga reisijad. Siiski peaks uue lahendusega ka C-alas mõnevõrra ruumi rohkem jääma, kui osa lapsevankreid on edaspidi teistes vagunites.

Kongo lisas, et võrreldes talvise ajaga on juba märgata ka rohkemate ratturite huvi rongisõidu vastu. Ta kutsus rattureid üles mõistvale suhtumisele: rongis on vaid piiratud arv rattakohti ning üks jalgratas võtab ära mitme reisija jagu ruumi. Seetõttu võib reisijatel olla menukamatel väljumistel raskem distantsi hoida.