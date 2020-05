Liisinguturule tuleb uus tegija

«Siseneme liisinguturule keerukal ajal, kui autotööstus on ülemaailmses kriisis ning klientide ebakindlus suuri tehinguid teha on suur,» ütles Bigbanki ettevõtete panganduse valdkonna juht Ingo Põder.

«Eriolukord ning kardetav kriisi algus on autoliisingute mahud viinud nulli lähedale. Need liisingud, mis täna võetakse, on eelnevate kuude jooksul sündinud ning täna realiseeruvad otsused. Samas hakkab turg peagi hoogsalt elavnema, majandus kohanema ja nõudlus taastuma, sest need, kellel autot vaja, ei jäta seda ostmata. Sel hetkel oleme konkurentidega samal stardipositsioonil.»