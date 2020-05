Graafikud ⟩ Miks kütuse hind Eestis naabritest vähem langes?

Tänavu esimese kvartali peamiste kütuseliikide deklareerimine on olnud tagasihoidlik mitmel põhjusel. Esiteks, nagu välja toodud, realiseeriti soetatud varu. Teiseks on naftahinnad maailmaturul suures ulatuses kõikunud. Kolmandaks on alates 12. märtsist kehtinud eriolukord, mis on oluliselt piiranud nii inimeste kui ka ettevõtete tegevust.

Joonistel 5 ja 6 on toodud kütuse müük lõpptarbijatele maksu- ja tolliameti andmetel ning kütuse deklareerimine maksu- ja tolliametile. Nende kahe vahe ongi peamiselt kütusevaru realiseerimine. Diislikütuse puhul on näha, kuidas aasta esimestel kuudel on deklareerimine olnud väga väike. Alates märtsist on deklareerimine kasvanud, kuid veel aprillis oli müügi ja deklareerimise vahel vahe, mis tähendab, et realiseeriti kütusevaru. Kui lisame käesoleval aastal deklareeritud kütusele eelmise aasta lõpus hinnatud kütusevaru mahu (tulp «Kokku»), saame väikese erinevuse, ligikaudu 13 miljonit liitrit. See on eelduslikult see, mis on veel realiseerimata kütusevaru. Millal see realiseeritakse, on täpselt raskesti hinnatav, kuna sõltub kütuse käitlejaist, kuid rohkem kui järgneva kahe kuu pilti see ei tohiks mõjutada. Bensiini deklareerimine on taastunud aprilli lõpuks ning varu enam mõju ei avalda.