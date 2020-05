Raskustesse sattunud reisiettevõtte suhtes alustati menetlust, kannatanutelt oodatakse avaldusi

Osaühing Kumari Reisid teavitas 25. mail Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit (TTJA), et ei suuda oma makseraskuste tõttu täita pakettreisilepingust tulenevaid kohustusi reisijate ees. Infost tulenevalt algatas TTJA tagatise kasutamise menetluse.

Reisiettevõttel osaühing Kumari Reisid on kaks kehtivat tagatist. Kehtivate tagatiste kogusumma on 20 000 eurot ning tagatiste väljaandjaks on AB «Lietuvos draudimas» Eesti filiaal.